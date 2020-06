Sky – Nainggolan, il veto dell’Inter è caduto: l’ipotesi di reintegro c’è. E il Cagliari…

L’ipotesi di un clamoroso reintegro di Radja Nainggolan nei ranghi dell’Inter non più da escludere a priori. Come vi abbiamo riportato, infatti, i nerazzurri starebbero pensando di rilanciare a Milano il centrocampista belga, ceduto l’estate scorsa in prestito secco al Cagliari. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i rossoblù, al termine di questa stagione (quando cioè Nainggolan farà ritorno a Milano come da contratto) faranno un tentativo per acquistare il cartellino. Ma il veto posto da Conte e dall’Inter nei confronti del Ninja è ormai caduto.

Sky Sport, infatti, conferma che l’ipotesi di un reintegro di Nainggolan all’Inter non è da escludere.

(Fonte: Sky Sport)