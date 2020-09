CdS – Nainggolan, sicuro l’addio all’Inter: Radja ha già scelto. E oggi Godin va al Cagliari

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sono più gli intoppi che hanno rallentato e momentaneamente stoppato l’approdo di Diego Godin al Cagliari. Il motivo era legato principalmente alle commissioni per gli agenti che hanno preso qualche ora in più prima di dare il via libera. Ormai è tutto pronto per la firma dello Sceriffo di un biennale con opzione sul terzo anno e già nel primo pomeriggio il difensore uruguayano è atteso a Cagliari. I ritardi nella trattativa tra agenti e i rossoblù impedisce a Di Francesco di averlo a disposizione per la sfida di sabato con la Lazio con l’ex Roma che dovrà affidarsi a Klavan e Walukiewicz.

NAINGGOLAN – E ora il Cagliari vuole chiudere anche per Radja Nainggolan, sempre obiettivo caldo per i rossoblù: “ormai sicura la sua uscita dall’Inter dopo un primo timido tentativo di reinserimento in rosa, Nainggolan ha già fatto capire quali sono le sue intenzioni: la prima scelta resta il Cagliari e tutto il resto viene in secondo piano ma i nerazzurri non sembrano essere propensi a fare sconti”, spiega il Corriere dello Sport che indica come unica strada percorribile il prestito oneroso con obbligo di riscatto attorno ai 10 miloni. “Entro il fine settimana, quindi, Eusebio Di Francesco potrebbe ritrovarsi a disposizione due rinforzi di altissimo livello per chiudere i conti con il mercato e per lavorare con la rosa al completo per lanciare la sua nuova scommessa al campionato”, la chiosa del quotidiano.