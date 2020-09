Nainggolan-Cagliari, Inter rigida: la strada è in mezzo. Godin, c’è ultimo intoppo

Godin è un giocatore del Cagliari anche se non è ancora arrivata la conferma ufficiale. L’ultimo intoppo per la firma del giocatore con il club sardo sono le commissioni dei suoi agenti. Ma questo non impedirà all’uruguaiano di approdare alle corte di Di Francesco, già pronto a schierarlo. L’allenatore continua ad aspettare Nainggolan. E su di lui Giulini tornerà alla carica con l’Inter.

(Fonte: Corriere dello Sport)