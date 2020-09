Nainggolan stuzzicato da una soluzione, l’Inter ha le ‘prove’. “E chi lo ha visto racconta…”

L’Inter non ascolta offerte per prestiti, ma si siede al tavolo solo per cessioni a titolo definitivo. E così, la storia di Radja Nainggolan in nerazzurro potrebbe vivere un capitolo tutto nuovo. Di certo, il belga, pur gradendo un eventuale ritorno a Cagliari, ci sta mettendo del suo per invogliare Conte a tenerlo con sé. La prova di questo, secondo quanto riporta la Gazzetta, è il comportamento tenuto alla Pinetina. Infatti, ad Appiano raccontano di averlo visto di ottimo umore e stuzzicato dall’idea di convincere l’allenatore nerazzurro:

“Milano non sembra una fase di passaggio. Almeno non così breve, lo sa lo stesso calciatore che a meno di sorprese il ritorno al Cagliari resta un miraggio. Soluzioni estere difficilmente lo intrigheranno. Lo stuzzica di più, invece, provare a convincere Conte, che in passato lo voleva al Chelsea. Chi l’ha visto ad Appiano lo racconta di umore ottimo e in forma decisamente migliore rispetto a due stagioni fa. Ma ancora non basta“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)