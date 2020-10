Radja Nainggolan potrebbe rimanere all’Inter. A poche ora dalla conclusione del mercato non c’è ancora un accordo tra Inter e Cagliari per il ritorno del centrocampista in Sardegna. Le parti stanno ancora trattando ma con parecchie difficoltà, c’è ancora molta distanza e il giocatore potrebbe non andare al Cagliari, ma rimanere all’Inter.

(Sky Sport)