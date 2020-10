FCIN1908 / Inter, terminato l’incontro con l’ag Nainggolan: non c’è solo il Cagliari, le ultime

È da poco terminato l’incontro nella sede dell’Inter di viale della Liberazione tra la dirigenza nerazzurra e l’agente di Radja Nainggolan Alessandro Beltrami. Secondo quanto raccolto dagli inviati di FCINTER1908.IT, al momento non ci sono novità sul futuro del centrocampista belga.

L’Inter resta ferma sulla sua posizione (cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto) mentre il Cagliari non è l’unica soluzione per l’addio. Nainggolan spinge per lasciare il club nerazzurro e non chiude ad altre soluzioni: nelle ultime ore altri club hanno sondato il terreno e che valutano l’inserimento nella trattativa con il club sardo.