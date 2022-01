Sky – Nandez, niente Torino. Resta al Cagliari, problemi fisici da valutare

Il giocatore uruguiano, che sembrava destinato all'addio in questa sessione di mercato, potrebbe restare al club sardo

C'è stato un momento in cui Nandez è stato associato anche all'Inter ma poi è rimasto al Cagliari. In questa sessione di calciomercato il Torino avrebbe voluto il giocatore uruguiano, ma problematiche fisiche del giocatore potrebbero chiudere in questo momento all'addio al club sardo. La società sta valutando il da farsi ma in questo momento la permanenza del calciatore è l'ipotesi che prende quota da quanto riportato da Skysport.