Conferma ANSA: “Nandez-Inter, ci siamo. Si può chiudere tutto entro oggi”

Siamo ai dettagli per la chiusura dell'affare per Nandez all'Inter: la conferma arriva dall'Ansa. Si può chiudere anche oggi

Secondo ritiro fuori sede per il Cagliari in vista del via a Coppa Italia e campionato. La squadra rossoblù si è ritrovata questa mattina ad Asseminello e poi è partita ad Aritzo, località montana in provincia di Nuoro dove già gli anni scorsi il Cagliari ha effettuato dei 'mini' ritiri.

Con l'allenatore Leonardo Semplici e lo staff ci sono 25 giocatori. Manca all'appello l'infortunato Rog, mentre, rispetto alla trasferta ad Augusta, c'è anche Tripaldelli. Non c'è Nandez, ancora in permesso: forse già oggi potrebbe essere definita la trattativa per il suo trasferimento all'Inter .

Sono rimasti ad allenarsi ad Assemini, invece, Godin e Farias. Per il difensore uruguaiano e l'attaccante brasiliano di ritorno dallo Spezia, il futuro dovrebbe essere lontano dalla Sardegna. La squadra si allenerà allo Stadio del Vento di Aritzo. Per domani è prevista una doppia seduta. Mercoledì 4, invece, è in programma un'amichevole con l'Olbia. Il Cagliari poi rientrerà in sede per continuare gli allenamenti in vista della partenza per la Spagna per l'amichevole di sabato 7 con il Maiorca.