Liverpool-United e PSG, pronte follie per Barella. Inter, veto e promessa per il futuro

Nicolò Barella ha ormai definitivamente acquisito uno status da centrocampista di livello internazionale: l'Inter conta su di lui

Nicolò Barella ha ormai definitivamente acquisito uno status da centrocampista di livello internazionale. Dopo la grande stagione con la maglia dell'Inter, culminata con la vittoria dello scudetto, il centrocampista si è confermato anche con l'Italia, alzando al cielo di Wembley la coppa dell'Europeo. Le sue prestazioni, ovviamente, non sono passate inosservate ai grandi club europei. Secondo calciomercato.com, infatti, Liverpool, Manchester United, PSG e Atletico Madrid sarebbero pronte a fare follie per portarlo via da Milano. Ma la doppia mossa dell'Inter non si è fatta certo attendere: veto alla cessione, dato che Barella non si muove per nessuna cifra; promessa di rinnovo, con contatti preliminari già in atto per allungare e adeguare il contratto attualmente in scadenza nel 2024. Scrive calciomercato.com: