Il ds del Cagliari: “Nandez, con Inter non c’erano le condizioni. Lui deluso ma…”

Il calciatore a quanto pare si è sentito sedotto e abbandonato dai nerazzurri ma non è stato mai trovato l'accordo con i rossoblù

Prima della gara di Coppa Italia tra Cagliari e Pisa, il ds dei sardi, Stefano Capozucca, ha parlato a SportMediaset anche di Nandezche non è stato convocato per la gara. È stato vicino a lasciare il club e a vestire la maglia nerazzurra ma non è mai stato trovato l'accordo tra le due società perché l'addio si concretizzasse.