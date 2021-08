TMW – Nandez, con l’Inter sembra saltata. Ritorno di fiamma del Leeds

La trattativa con l'Inter al momento sembra saltata e il club allenato da Marcelo Bielsa ha ripreso dunque i contatti col Cagliari

Tiene banco in casa Cagliari la questione legata al futuro di Nahitan Nandez, che continua a vivere da separato in casa. Ma potrebbe esserci un esito inaspettato secondo TMW, che spiega come "la trattativa con l'Inter al momento sembra saltata e il club allenato da Marcelo Bielsa ha ripreso dunque i contatti col Cagliari e con l'entourage del jolly uruguaiano. Un ritorno di fiamma che potrebbe portare così l'ex Boca Juniors in Premier League".