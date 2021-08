Nandez, braccio di ferro Inter-Cagliari. “In caso di arrivo, via un centrocampista”

Non solo Dumfries: per l'Inter uno dei nomi caldi resta sempre Nahitan Nandez. Il suo arrivo potrebbe liberare un centrocampista

Non solo Dumfries: per l'Inter uno dei nomi caldi resta sempre Nahitan Nandez. "L'uruguaiano del Cagliari continua ad avere in testa solo l'Inter e aspetta che Giulini ammorbidisca la sua posizione cedendolo il prestito a massimo 2 milioni, con diritto di riscatto. Quello tra i rossoblù e i nerazzurri, però, è un braccio di ferro: dopo aver risolto con Nainggolan, l'Inter fa filtrare di essere concentrata su Dumfries e di non trattare più Nahitan. In realtà le cose stanno diversamente", commenta infatti il CorSport che sottolinea come l'operazione possa riprendere quota a fronte di un piccolo esborso economico.