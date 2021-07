Nandez-Inter, Repubblica: “Volontà chiara di Nahitan, il Cagliari ora non può…”

Gli aggiornamenti sul centrocampista, che ha espresso chiaramente al club sardo le sue intenzioni in chiave mercato

La volontà di Nahitan Nandez è chiara. Oggi è andato in scena un altro incontro tra Inter e Cagliari, al lavoro per definire diverse operazioni. Come svelato da La Repubblica, “Nandez ha scelto l'Inter rifiutando offerte importanti. Il Cagliari - che ha già aperto a un suo addio - nelle prossime ore dovrà prendere una decisione, che non potrà non tenere conto della volontà del giocatore”. Sono giorni importanti per il futuro del duttile centrocampista.