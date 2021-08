Nandez, proposta Inter: “2mln per il prestito 20+bonus per riscatto. Il Cagliari…”

Resta ancora un po' di distanza, ma la trattativa tra Inter e Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Nahitan Nandez resta caldissima

Resta ancora un po' di distanza, ma la trattativa tra Inter e Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Nahitan Nandez resta caldissima. Ecco i termini dell'offerta di Marotta e Ausilio secondo il Corriere dello Sport:

"La sua proposta nerazzurra è nota: 2 milioni per il prestito più 20 per il diritto di riscatto più bonus; i rossoblù continuano a chiedere 4 milioni per il prestito più 21 per il diritto di riscatto e bonus".