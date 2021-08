Inter, mossa Marotta: “Colloquio con Lautaro ad Appiano”. Cessione ad agosto? Discorso chiaro

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ieri ad Appiano Gentile Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno salutato Lautaro Martinez

"In attesa di capire come si evolverà la situazione l'ad Marotta e il ds Ausilio ieri ad Appiano hanno salutato Lautaro rimandando a dopo la fine del mercato il discorso sul rinnovo, ma ribadendogli la sua centralità nel progetto. Quando il suo agente verrà in Italia (adesso non può farlo per motivi personali) ne capiremo di più, ma in ogni caso l'Inter non si farà "ricattare" sul prezzo dei suoi gioielli, anche se uno di loro chiederà di essere ceduto. In viale della Liberazione non considerano Lukaku e Martinez in vendita. Figuratevi... in saldo".