Nandez, l’Inter non ha fretta: “Ieri telefonata con il Cagliari. Ora il calciatore…”

L'Inter non ha fretta di chiudere il colpo Nahitan Nandez. Lo sostiene il Corriere dello Sport. Il calciatore è deciso a vestire nerazzurro

"Nandez è costretto dagli eventi a sbarcare a Cagliari. Non è detto che per il suo trasferimento a Milano sia un male perché potrà mettere ancora più pressione sui dirigenti rossoblù. Ecco perché rimane lui in questo momento il favorito per ricoprire il ruolo di "quinto" di destra nello scacchiere di Inzaghi. Ieri non ci sono stati incontri tra l'Inter e il Cagliari, segnale evidente che non c'è da parte interista tutta questa fretta di chiudere l'operazione, ma le parti si sono sentite al telefono".