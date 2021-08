Repubblica – Lukaku può dire sì al Chelsea: Inter cede a 150mln. Poi 2 nomi su tutti

Stanno diventando molto insistenti le voci su un possibile futuro al Chelsea di Romelu Lukaku. Il club inglese è deciso a riprendere il belga

Stanno diventando molto insistenti le voci su un possibile futuro al Chelsea di Romelu Lukaku. Il club inglese è deciso a riportare a Stamford Bridge l'attaccante belga, che non vorrebbe lasciare l'Inter ma che, secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe comunque allettato dai 15 milioni netti annui offerti dai Blues. Il club nerazzurro, comunque, per chiudere chiede almeno 150 milioni di euro. Per la sostituzione, conclude il quotidiano, se la giocano Zapata e Vlahovic: