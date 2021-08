Inter, Nandez torna a Cagliari: “Ieri telefonata di Marotta all’agente”

Dopo alcuni giorni di permesso extra, Nahitan Nandez è atteso oggi a Cagliari, dove inizierà ad allenarsi individualmente dopo i test di rito

"Oggi Nahitan Nandez è atteso a Cagliari. Oggi però il jolly di Punta del Este dovrà rientrare, anche se non è così scontato che raggiunga i compagni nel ritiro di Aritzo dove si trova da ieri la squadra di Semplici. Nandez è fra gli obiettivi di mercato dell’Inter e nella squadra nerazzurra vuole andare a giocare. Ieri, però, a differenza di quanto previsto, le due società non si sono incontrate: Marotta e Ausilio (che ha avuto nuovi contatti telefonici con l'agente dell'uruguaiano, Bentancourt) hanno passato il pomeriggio ad Appiano. La sensazione è che alla fine Nandez molto probabilmente diventerà un giocatore dell’Inter, ma la trattativa rischia di andare per le lunghe".