Pedullà si è riferito anche alle parole dell'agente del giocatore: «Di lui non abbiamo proprio parlato anche perché il giocatore è impegnato all'Europeo e preferisce in questo momento non parlare oltre ma al Napoli conoscono la mia posizione», ha detto. Domani il club azzurro presenta ufficialmente Antonio Conte come nuovo allenatore. Questa sera l'ex allenatore dell'Inter, accompagnato dalla moglie, era a cena con il proprietario del club. "Si parla di Lukaku-Milan, ma se Conte spingerà per averlo a Napoli, il belga andrà a Napoli", ha concluso Pedullà.