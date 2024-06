"Ho fatto la mia parte morale. Ho raccontato la mia storia e quello che ne fanno è una cosa loro. Quello che consiglio sempre è... chiunque ti rappresenti, ovviamente conta. Ma assicurati di avere un soggetto indipendente che controlli tutti i documenti. Penso che sia il miglior consiglio che posso dare. Un avvocato. Certo, costa, ma ne vale la pena. Questa è la cosa più importante. Per assicurarci che tutto sulla carta sia nel modo giusto.”

Dopo il colloquio del 2019, De Vrij ha seguito il consiglio di Lukaku. “Così ho preso il contratto – ricorda De Vrij – e vedo 'Inter' e nel box dopo 'rappresentata dalla SEG'. Poi il giocatore: 'Stefan De Vrij non usa la rappresentanza'”.

Era scioccato, dice. De Vrij è tornato da Lukaku e glielo ha detto. "E lui [Lukaku] dice: 'Non sai cosa hanno fatto?' Allora non capivo la storia. Lui [Lukaku] ha detto: "Rischi di pagare le tasse sulle loro commissioni". Ho pensato: com’è possibile?”

Lukaku aveva individuato il problema in quell'argomento. De Vrij dice: "Lukaku] diceva: 'Ok, è vero [non c'è un contratto firmato] ma in [termini di] comportamento tuo e di SEG loro ti rappresentano e lavorano per te. Quindi il fisco potrebbe dire: “Ehi, ascolta, hai detto che non ti sei avvalso di un agente ma possiamo vedere su Instagram o sul sito web dell'azienda che stanno lavorando per te. Quindi avresti dovuto dichiarare le tasse [beneficio imponibile] e avresti dovuto pagare [le autorità fiscali]'."

"Dopo aver firmato il contratto con l'Inter, loro [SEG] erano così felici", dice De Vrij. "Avrebbero guadagnato forse un decimo [della commissione con la Lazio] quindi per loro è stato davvero importante che io firmassi con l'Inter".

«C'è stato questo silenzio e poi l'attesa per vedere come avremmo reagito. È stato imbarazzante. Poi ero nei convocati della Nazionale e la sera prima hanno chiamato più volte mio fratello”, racconta De Vrij. “Hanno detto che potevamo vederci in salotto. Niels ha detto che non sarebbe venuto perché non avrei iniziato. Non rispondevo più [alle richieste di incontro].

“Ero in panchina e all’intervallo stavo [riscaldando] in campo. Li ho visti nello stand, che era vuoto perché tutti erano andati in sala. Kees e Jeroen [Hoogewerf, direttore della SEG] erano presenti. Non so se volessero sottolineare qualcosa, ma li ho visti lì quasi come se dicessero: "Oh, siamo qui e vogliamo parlare con voi". Dopo non sono andato nella sala [dei giocatori] e ho sentito che [Vos] mi stava cercando.

De Vrij si è detto disponibile ad incontrare la SEG, ma non senza il suo avvocato. I tentativi di soluzione sono falliti. La posizione legale della SEG era che non rappresentava formalmente De Vrij nell'affare con l'Inter. "È lì che è iniziato il caso", dice De Vrij. “Uno dei motivi principali per cui sono andato avanti era che correvo un grosso rischio. Correvo il rischio di pagare le tasse sulle loro commissioni e anche una sanzione [oltre a ciò]. Quindi dovevo assicurarmi di essere coperto da questo e se non fossero stati disposti a concederlo, sarei andato in tribunale. Questo è stato il motivo principale per andare avanti con questo progetto”.

"Sapevo di avere delle ragioni forti e di non avere nulla da nascondere. Avevo la verità dalla mia parte. Loro [SEG] hanno dovuto spiegare che non mi rappresentavano. Tutto quello che hanno potuto dire è che non li ho pagati direttamente, non ero un cliente e non avevo un contratto firmato. Ma nel diritto olandese è vincolante un accordo verbale. Si trattava di giustizia, quindi non avevo paura di farlo”.

Come si confronta l'emozione di vincere in tribunale con quella equivalente in campo? “È stato davvero euforico, la prima volta e la seconda”, racconta De Vrij, “perché diciamo che sono stati anni in cui mi sono impegnato moltissimo. Questa è stata una cosa importante per me. È stato molto soddisfacente che l'udienza sia andata molto bene, ma non si sa mai cosa dirà il giudice. Ero molto felice. I giudici hanno detto che avevo ragione”.

Negli anni precedenti le udienze, De Vrij è stato contattato dalle autorità fiscali italiane e condannato a pagare le tasse sulla commissione di SEG sulla sua operazione del 2014 con la Lazio, oltre a una penalità. È emerso che in quell'affare anche la SEG aveva rappresentato formalmente il club e non De Vrij. “Ricevi questa cartella esattoriale sette anni dopo e, ovviamente, erano soldi seri”, dice De Vrij, “ma le somme che la SEG ha guadagnato allora con la Lazio non erano per niente come quelle che hanno fatto con l'Inter. Ma dimostra che questo rischio [di responsabilità fiscale] è reale”.

“Lui [Pastorello] ha trovato delle alternative, ma nessuna mi interessava”, dice De Vrij. “È davvero molto difficile trovare un miglioramento nell’Inter. La commissione era disponibile e ho detto, con tutto il rispetto, penso che sia giusto che questa commissione venga aggiunta al mio stipendio. Ho detto: 'Tu [Pastorello] ti sei impegnato molto ma non mi hai trovato un accordo migliore o un'alternativa che desidero, quindi ti pago per lo sforzo.' Ha davvero fatto il minimo. A lui andava bene così."

Ciò che preoccupa De Vrij soprattutto è l'idea, perpetuata, dice, in alcuni ambienti dei media olandesi, secondo cui egli avrebbe portato avanti il ​​caso semplicemente per guadagnare di più oltre al lucroso accordo che già aveva. Dice che il denaro non è poi così importante. Ad esempio, dice, ha concordato il suo accordo con la Lazio nei mesi precedenti la finale della Coppa del Mondo 2014, in cui sarebbe stato nominato dalla Fifa nella sua prestigiosa squadra del torneo. Eppure ha onorato quell’accordo. Quando un anno dopo un collega olandese arrivò alla Lazio, i due risero del fatto che il nuovo arrivato sembrava avere il doppio dello stipendio di De Vrij. "Non ero arrabbiato", dice De Vrij. “Ho firmato quello che ho firmato alla Lazio e mi è andato bene. All’epoca dissi semplicemente a SEG che forse non avevamo gestito quelle trattative nel miglior modo possibile”.

“Loro [SEG] erano quelli che mi dicevano sempre: 'Sei troppo gentile. Dovresti essere più un... a volte in questo duro mondo del calcio'”, ricorda De Vrij con un sorriso. Dice che racconta la sua storia adesso perché sente che gli altri hanno già detto la loro. “Sono sempre stato un bravo ragazzo. Quindi, quando si è verificata questa [disputa], tutti dicevano: "Se li hai lasciati, deve essere successo qualcosa". Loro [SEG] hanno molti giocatori in nazionale e io ero con loro da quando avevo 16 anni. Sono un ragazzo leale. Quindi c’erano molte domande”.