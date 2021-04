Napoli-Inter, sfida in campo e sul mercato: i due club su Emerson Palmieri. Il giocatore…

In estate potrebbe profilarsi un testa a testa di mercato tra il Napoli e l'Inter, i due club hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri

In estate potrebbe profilarsi un testa a testa di mercato tra il Napoli e l'Inter, i due club hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri . Secondo quanto riporta il Mattino, il terzino del Chelsea a Londra non ha più continuità e vuole ritrovare la Serie A la prossima estate.

Da tempo Napoli e Inter sono sul giocatore, ma alla fine il ritorno in Italia è sempre saltato per le alte richieste del club inglese. Adesso Emerson può essere un affare visto che lui e il club inglese cercheranno una cessione che faccia bene a entrambi. In Italia, anche la Juventus resta una valida opzione per il calciatore.