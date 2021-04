Mercato, idee chiare Inter: “Florenzi? Conte ha già scritto pure un altro nome sul taccuino”

L'Inter sembra avere le idee chiarissime riguardo al mercato estivo in vista della stagione 2021-22. Conte ha puntato due nomi

L'Inter sembra avere le idee chiarissime riguardo al mercato estivo in vista della stagione 2021-22, che con ogni probabilità i nerazzurri affronteranno da campioni d'Italia in carica. Del nome di Alessandro Florenzi vi abbiamo scritto. Ma quello dell'ex Roma non sembra essere il solo profilo scritto sul taccuino da Antonio Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore interista non avrebbe mai smesso di pensare a Emerson Palmieri. L'esterno mancino italo-brasiliano scapperebbe volentieri dal Chelsea, dove ha giocato solo due gare in Premier League e dove è ormai considerato un esubero. Scrive la rosea: