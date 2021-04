Napoli, Meret cerca spazio: agente al lavoro, idea Inter per il dopo Handanovic

Il portiere azzurro vuole trovare maggior continuità di impiego: tra le squadre interessate c'è anche l'Inter

Il Napoli di Gennaro Gattuso prosegue la sua preparazione in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter capolista. Per l'occasione tra i pali ci sarà Alex Meret , che prenderà il posto dell'indisponibile Ospina: una grande occasione per il portiere friulano, scivolato indietro nelle gerarchie partenopee e voglioso di trovare più spazio. Il suo futuro, come scrive Tuttosport, potrebbe essere tinto proprio di nerazzurro:

"Meret giocherà per portare il Napoli in zona Champions, ma anche se stesso altrove. Non gli è andata giù la scelta di Gattuso e ora il suo agente Pastorello , sta cercando una squadra che possa dargli lo spazio che non ha ricevuto nel Napoli. Meret piace proprio all'Inter, che ha la necessità di trovare un portiere bravo ma anche capace di pazientare fino al giorno in cui Handanovic non lascerà, ma anche alla Roma che cerca un portiere italiano talentuoso".