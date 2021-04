Con l’Inter gioca Meret. Il ‘battesimo’ di Handanovic rivelato da Pastorello

A Skysport un aneddoto su i due portieri che si sfideranno domenica prossima nella gara del San Paolo

Getty ImagesDomenica sera sfiderà Handanovic, come dirimpettaio. "Non è il suo mito - ha spiegato il giornalista - perché il suo mito è Buffon. Ma il portiere nerazzurro ha rappresentato per lui una sorta di modello. È cresciuto ad Udine con Handanovic come primo portiere. Pastorello, procuratore di entrambi racconta sempre che il portiere sloveno lo battezzò praticamente a 14 anni dicendo che sarebbe diventato un fenomeno".