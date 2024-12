Il Napoli non vuole più aspettare: l'offerta presentata a Pastorello viene considerata non più negoziabile. Non è un muro contro muro, per una trattativa che va avanti all'insegna del fair play fin dal primo giorno: ma ora è questione da dentro o fuori. Lo stipendio da 3 milioni per i prossimi quattro anni è considerata una buona proposta, ma è ovvio che il manager del portiere azzurro vuole capire se c'è in giro qualcuno disposto a offrire di più. Sono le leggi del mercato. E visto che a giugno Meret va in scadenza, potrebbe essere davvero un affare che fa gola a molti".