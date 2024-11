La lista si è chiusa stasera. Il prossimo Mondiale per Club ha le sue 32 partecipanti, in attesa del sorteggio della fase a gironi. L'ultima a entrare è il Botafogo che in serata ha battuto l'Atletico Mineiro per 3-1 in finale di Copa Libertadores. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le partecipanti alla prima edizione allargata della competizione, che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Sorteggio il 5 dicembre.