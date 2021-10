GdS – Insigne, fumata nerissima col Napoli. Inter, mai perso di vista ma…

L'attaccante non ha rinnovato il contratto con il Napoli. Si è parlato di un incontro con dirigenti della MLS ma l'agente smentisce

Il pranzo del suo agente con dirigenti della MLS ha fatto pensare ad un suo trasferimento nel campionato americano. Lorenzo Insigne è alle prese con De Laurentiis e un difficile rinnovo di contratto e voci sul suo conto ne arrivano a bizzeffe. Sulla possibilità che il suo assistito si trasferisca in America è arrivata la smentita dell'agente, Pisacane. Ma le voci su un addio al Napoli non si placano. E l'Interfinisce sempre in mezzo a questo turbino.