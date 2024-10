È noto da diverso tempo che Christian Eriksen alla fine del contratto con il Manchester United non resterà a giocare ai Red Devils. Si parla di Ajax e club americani che vorrebbero trovare un accordo con l'ex Inter: a fine stagione sarà un parametro zero.

Stando alle conferme che arrivano da Fabrizio Romano, l'ex centrocampista nerazzurro - che ha lasciato Milano in seguito all'impianto al cuore a cui è stato costretto dopo il malore accusato all'Europeo - non ci sono contatti tra il calciatore e la dirigenza del club inglese per il prolungamento di contratto. Per questo è probabile che il calciatore lasci la squadra a fine stagione, quando scadrà il suo contratto.