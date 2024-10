Una sfida nella sfida, a ritmo di tango e col sapore nostalgico di un'epoca desiderata e mai vissuta. Domani sera all'Olimpico si affrontano Roma e Inter , una partita da sempre affascinante, anche perché animata dal talento di Paulo Dybala da una parte e Lautaro Martinez dall'altra. Due compagni di nazionale nell'Argentina che avrebbero potuto giocare insieme anche in nerazzurro, come ricorda la Gazzetta dello Sport:

"In un’altra vita i due argentini sono diventati compagni di squadra. C’è stato un tempo, neanche troppo lontano, in cui Marotta ha cercato di afferrare la Joya con le mani e portarla al Duomo. Questione di feeling. Il presidente nerazzurro l’aveva già avuto in bianconero e lo conosce da anni. L’ha preso “bambino” dal Palermo e l’ha reso un giocatore di livello assoluto. Da qui l'idea Inter, ma così non è stato".