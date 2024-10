Si parla spesso del suo addio al Manchester United. Lui ha smentito di nuovo di recente ma Eriksen sembra in procinto di tornare in Olanda, all'Ajax, la squadra nella quale ha militato - prima nelle giovanili poi nel massimo campionato - dal 2007 al 2013, prima di approdare in Premier, al Tottenham. L'ex centrocampista dell'Inter da quanto scrive il giornale inglese il Sun il club olandese sta monitorando la situazione e potrebbe essere disposto ad offrire al calciatore un contratto di tre anni. E quel contratto gli permetterebbe di chiudere la carriera all'Ajax.

Eriksenha il contratto con lo United in scadenza e resterebbe comunque all'Old Trafford fino a fine anno. Oltre agli olandesi sarebbero interessati a lui anche club americani e sauditi. Ma l'idea di tornare dove è stato lanciato sarebbe suggestiva per il calciatore. Nelle scorse settimane ha dichiarato di essere a suo agio allo United e di voler onorare il suo contratto fino alla scadenza: «Sto bene qui - ha detto - se mi dicessero di andarmene me ne andrei, ma non ho sentito nulla in merito. Sono anche un ragazzo a cui piace stare in un posto dove la mia famiglia è sistemata e allo stesso tempo stare in un posto dove posso trarne beneficio e giocare, questo sarà sempre il mio obiettivo. Manca ancora un anno, quindi mi concentrerò su quest'anno, darò il massimo e vedrò cosa succederà dopo».