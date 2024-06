"Intendiamoci, dipendesse da Inzaghi, l’ex Bologna resterebbe alla Pinetina. Ha faticato in campo, ma si è rivelato uno straordinario uomo-spogliatoio. E il clima eccellente che si è creato nel gruppo è stato uno dei fattori per la cavalcata scudetto. Un attacco a 5 punte, però, almeno ad oggi, non viene preso in considerazione in viale Liberazione. Se non altro perché, inevitabilmente, uno di quegli attaccanti dovrebbe restare fuori dalla lista Uefa. All’Inter, infatti, mancano i giocatori prodotti nel vivaio, oltre a Di Marco e Di Gennaro, che proprio per questo dovrebbe essere confermato".