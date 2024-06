93%. È la percentuale di passaggi riusciti da Kristjan Asllani, miglior centrocampista di tutto il torneo e quello più accurato tra tutti i giocatori che hanno completato più di 500 passaggi. Una statistica che sottolinea la grande crescita del centrocampista nerazzurra che si appresta a vivere la sua terza stagione a Milano. Una differenza netta tra l’attuale e la scorsa estate di Asllani. E non si tratta soltanto dello scudetto appena vinto con l’Inter. "Un anno fa, infatti, il centrocampista era reduce da una stagione da sostanziale comparsa. Poco spazio, poche occasioni per mettersi in luce e la sensazione che per Inzaghi non fosse ancora pronto", sottolinea il Corriere dello Sport.