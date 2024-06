Arnautovic fa poi un bilancio della sua carriera: "Cosa vuoi sentire adesso? Vuoi sapere se sono insoddisfatto della mia carriera?Cos'altro sarebbe successo se non fossi andato in Cina? Sarei andato al Real Madrid? No, quindi sono contento della mia carriera per come è andata. Ad un certo punto i giornalisti hanno capito che non ero così negativo. Sono cambiati anche loro, non solo io. Si sono resi conto che non sono una persona negativa. Prima sono stato giudicato male. Quando diventi padre, cambi. Sono ancora quello che ero quando ero più giovane e ho ancora voglia di divertirmi. Sono anche molto diretto. Non penso che sia cambiato molto. Ma sicuramente mi sono calmato un po’ man mano che sto invecchiando. Finire la carriera in Austria? No, decisamente no".