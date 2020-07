Inter, il dopo Skriniar ha un nome: “Sì di Conte e Marotta. C’è già la contropartita da 20mln”

E’ Armando Izzo il rinforzo per la difesa dell’Inter individuato da Antonio Conte e Beppe Marotta in caso di partenza di Milan Skriniar. A riportare l’interesse nerazzurro nei confronti del centrale del Torino, avversario dell’Inter questa sera a San Siro, è l’edizione odierna di Tuttosport. Per il giocatore l’ad interista sarebbe disposto a offrire a Cairo il cartellino di Gagliardini, o in alternativa di Andrea Pinamonti, riacquistabile per 20 milioni circa dal Genoa, dove attualmente gioca:

“… Antonio Conte lo stima (Izzo, ndr), al pari di Beppe Marotta. Che sarebbe disposto a inserire nella trattativa Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti grazie anche all’operato di Mino Raiola, agente dell’attaccante e dello stesso Izzo”.

(Fonte: Tuttosport)