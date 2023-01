Sky – Inter, Demiral primo in lista: “In queste ore emerso un nome nuovo, pista difficile”

In caso di partenza di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain, l'Inter ha messo gli occhi su Mehdi Demiral dell'Atalanta. Dopo alcune valutazioni, infatti, il turco è il preferito dai dirigenti nerazzurri, che viene trattato in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Altri nomi, come riporta gianlucadimarzio.com, sono difficilmente raggiungibili. A cominciare da Lindelof e Pavard, nomi emersi in queste ore. Manchester United e Bayern Monaco, infatti, non sono disposti a lasciarli partire in prestito: