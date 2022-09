Dopo Gosens, c’è forte un nome nuovo: “Base di lavoro in prestito con obbligo a 15mln”

"Pedraza ha rinnovato a maggio spingendo il contratto fino al 2026: il fatto che sia un giocatore “formato” nel club dà un valore aggiunto al Sottomarino giallo che già disse no a un prestito al Napoli. Il muro, però, può essere scalfito vista l’ambizione del 26enne andaluso di dare un salto oltre in carriera. Il Villarreal potrebbe aprire al prestito a gennaio se venisse inserito poi un obbligo intorno ai 15 milioni per la prossima stagione. Non è da escludere, però, che in un ipotetico post-Gosens, i due club possano già gettare le basi per giugno".