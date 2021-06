Inter, in lista Marotta nome da regalare a Inzaghi: “Si può sbloccare dopo cessione Hakimi”

Si attendono sviluppi nei prossimi giorni sulla situazione di Achraf Hakimi, che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato

Si attendono sviluppi nei prossimi giorni sulla situazione di Achraf Hakimi, che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. Su di lui, è duello PSG-Chelsea. Non appena il marocchino sarà ceduto, i nerazzurri si muoveranno con decisione sul mercato. Una delle priorità è regalare a Simone Inzaghi un laterale di piede mancino che possa sposarsi bene con il 3-5-2 del nuovo allenatore. In questo senso, è da tempo accostato all'Inter il nome di Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, nel mirino anche della Lazio. Scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport: