Addio Inter, Ashley Young torna in Premier: visite mediche con l’Aston Villa

L'esterno inglese ha detto no alla proposta di rinnovo contrattuale dei nerazzurri e ha scelto il suo nuovo club

Ashley Young ha preso la decisione di non rinnovare il proprio contratto con l'Inter . L'esterno inglese lascerà i nerazzurri dopo 18 mesi e tornerà in Premier League, all' Aston Villa .

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Young ha trovato un accordo per un contratto di un anno con opzione per il secondo. Definiti tutti i dettagli del contratto per l'esterno, che si sta già sottoponendo alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Young torna dunque nel club in cui ha militato dal 2007 al 2011 e saluta l'Inter dopo la vittoria dello scudetto (il contratto era in scadenza al 30 giugno).