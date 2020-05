Inter, nome nuovo per il post-Handanovic. In Spagna: “C’è però ostacolo insormontabile”

Ancora per qualche anno sarà Samir Handanovic il punto fermo per la porta dell’Inter. Ma il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato ed è alla caccia del degno successore dello sloveno. Da Juan Musso a Ionut Radu, sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio. Ma, secondo quanto riportano in Spagna, c’è un nuovo profilo in lista: si tratta di Unai Simon, portiere classe ’97 di proprietà dell’Athletic Bilbao, che “soddisferebbe appieno i requisiti cercati dall’Inter”, si legge.

Il problema, definito insormontabile, è però la clausola rescissoria del calciatore di 50 milioni di euro, a maggior ragione dopo l’emergenza Covid-19. L’Athletic sembra inflessibile in merito e non è per nulla disposto a negoziare un’altra cifra. Ciò che potrebbe giocare a favore dell’Inter è un’eventuale richiesta del giocatore di aumento d’ingaggio al suo club: le discussioni sarebbero dovute iniziare prima della pandemia. L’obiettivo dell’Athletic è però quello di alzare ulteriormente la clausola a 70 milioni di euro. Unai Simone è felice a Bilbao e ancora non ha avuto alcun contatto con il club nerazzurro.

(AthleticZurekin.com)