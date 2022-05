Inter, mosse post Perisic: “Occhi su Kostic e Cambiaso, ma c’è un altro nome dalla Serie A”

Diventano sempre più insistenti le voci su un possibile addio all'Inter di Ivan Perisic, con Juventus e Chelsea alla finestra

Diventano sempre più insistenti le voci su un possibile addio all'Inter di Ivan Perisic, con Juventus e Chelsea alla finestra. Contestualmente, il club nerazzurro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si starebbe muovendo alla ricerca di un possibile sostituto, qualora il croato effettivamente non rinnovasse il contratto in scadenza a giugno. In agenda ci sono Kostic e Cambiaso, ma non solo: