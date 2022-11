Inter-Skriniar, possibile rinnovo fino al 2027: “A breve novità per un’altra firma biennale”

Milan Skriniar potrebbe non essere l'unico rinnovo in cantiere in casa Inter. A breve potrebbero esserci novità anche per un'altra situazione

Marco Macca

Milan Skriniar potrebbe non essere l'unico rinnovo in cantiere in casa Inter. Il caso del difensore slovacco catalizza ovviamente le attenzioni, ma, secondo Niccolò Ceccarini, a breve potrebbero esserci novità anche per la situazione di Stefan de Vrij, al quale sarà proposto un biennale:

"L’Inter offrirà al forte difensore slovacco l’opportunità di legarsi fino al 2027. Entro metà novembre tutto dovrebbe essere risolto. E anche su De Vrij potrebbero esserci novità nel senso che i colloqui per un eventuale rinnovo riprenderanno durante la pausa per il Mondiale. Per lui pronta un’offerta per un contratto biennale".

(Fonte: TMW)