SM – Inter-Napoli, si tratta per Politano. E c’è una novità importante su Llorente

Inter e Napoli continuano a trattare per il trasferimento di Matteo Politano in azzurro. Se il giocatore è vicino al sì al club del presidente De Laurentiis, le due società stanno cercando l’intesa definitiva. L’ultima novità, però, riguarda Fernando Llorente, attaccante spagnolo proposto dal Napoli nell’affare come parziale contropartita. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sport Mediaset, contrariamente a quanto sostenuto nelle scorse ore da varie testate, il giocatore potrebbe anche non rientrare nella trattativa, fatto che rimetterebbe in corsa Olivier Giroud.