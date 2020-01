Sky – Inter, Politano verso il Napoli: formula e cifre dell’accordo. E per Conte c’è Llorente

Si va verso una conclusione positiva dell’affare che dovrebbe portare Matteo Politano dall’Inter al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, le due società avrebbero raggiunto un’intesa sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, per un’operazione totale da 25 milioni di euro circa, che tra l’altro prevede il trasferimento in prestito in nerazzurro di Fernando Llorente (che, qualora arrivasse all’Inter, bloccherebbe l’acquisto di Giroud).

Dato il mancato rilancio della Roma nelle scorse ore, Politano ha aperto dal canto suo all’ipotesi azzurra. Per l’accordo tra giocatore e Napoli ci siamo quasi. Nella mattinata di domani le parti torneranno a parlarsi, nel tentativo di giungere a un’intesa. La trattativa, dunque, potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

(Fonte: Sky Sport)