Il Giornale – Inter, Bremer vicino: via De Vrij? Occhio a Lukaku. Dybala e Mkhitaryan…

Il club nerazzurro è tra i club più attivi sul mercato in queste ore. Tante le operazioni sul tavolo

L'Inter si avvicina a grandi passi a Paulo Dybala . Secondo quanto riporta Il Giornale, il club nerazzurro ha offerto al giocatore un triennale da 7 milioni con opzione per il quarto anno. Anche Mkhitaryan, altro colpo a zero, è sempre più una possibilità concreta. Per l'armeno è pronto un biennale da 3,5 a stagione più 2 milioni di bonus-commissione alla firma. "Il numero 77 giallorosso non ha ancora sciolto le riserve e darà una risposta definitiva soltanto nelle prossime ore, visto che prima di firmare vuole ascoltare l'ultima proposta di Pinto. I capitolini finora avevano messo sul piatto un annuale con opzione da 3 milioni, ma preparano un rilancio per accontentare Mourinho che non vorrebbe perdere l'ex Arsenal", sottolinea il quotidiano.

"Sempre più vicino Bremer (accordo per un quinquennale da 3 milioni annui). A far spazio al brasiliano del Torino sarà De Vrij, con Bastoni sacrificabile in caso di ricca offerta del Tottenham (Pastorello ha proposto ai nerazzurri Acerbi come possibile rimpiazzo). Occhio poi a Lukaku che sogna di tornare (possibile solo se si dimezza ingaggio e Chelsea lo cede in prestito) in caso di partenza di Lautaro Martinez appetito in Premier League: tra martedì e mercoledì i suoi legali saranno a Milano per provare a sondare il terreno".