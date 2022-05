Dybala, primo incontro in sede. Proposta da top player: l’Inter arriva fino a 7 milioni

Un rappresentante dell'argentino ha incontrato la dirigenza nella sede dell'Inter, offerta 5,5 milioni più bonus per arrivare a 7 milioni

"È stato un primo confronto diretto, nel quale sono stati approfonditi tutta una serie di aspetti: da quelli tecnici (assicurato un ruolo da protagonista), a quelli economici. Il club nerazzurro, infatti, ha voluto spiegare che, dovendo ridurre il monte ingaggi del 10-15%, non potrà spingersi oltre certe cifre. All’agente non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale, probabile che se ne riparli la prossima settimana, visto che le parti, oltre a lasciarsi con estrema cordialità, si sono prese qualche giorno di tempo. Attenzione, però, alla Roma, che resta pienamente in gioco. E che, proprio oggi, potrebbe incontrare a sua volta un rappresentante di Dybala", spiega il quotidiano.

Prima di affondare il colpo l'Inter vuole liberarsi degli ingaggi di Vidal, per il quale c'è un accordo per la rescissione, e di Sanchez. Poi presenterà ufficialmente la proposta a Dybala. "Anche se non è stata ancora messa sul tavolo, la proposta nerazzurra è quella già emersa negli ultimi giorni, vale a dire un triennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione come base fissa, a cui aggiungere una serie di bonus (per arrivare almeno a quota 7 milioni), più un’opzione per una quarta annata e naturalmente le commissioni. Evidentemente, per l’Inter si tratta di un’offerta limite o quasi, visto che metterebbe Dybala nel gruppo dei giocatori più pagati, che comprende già Brozovic e Lautaro", chiude il Corriere dello Sport.