I numeri condannano Mourinho: la sua è la peggior Roma per…

Il quarto consecutivo della sua carriera visti i precedenti con Chelsea, Manchester United e Tottenham. Il portoghese, infatti, in 96 panchine con la Roma in Serie A ha registrato una media punti di 1.61, la più bassa tra gli allenatori con almeno 50 gare alla guida dei giallorossi nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Ma non finisce qui, perché negli ultimi ventuno anni non era mai successo che la squadra giallorossa al giro di boa avesse conquistato solo 29 punti in campionato. Un bottino troppo magro in relazione all'obiettivo del club dichiarato a inizio stagione: ovvero tornare in Champions League. Il ritardo dal quarto posto, però, è attualmente di 5 punti, mentre guardando alla passata stagione, dopo venti giornate i punti degli uomini di Mourinho erano 37, dunque 8 in più rispetto a quest'anno.