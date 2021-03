Mercato, occasione 2021-22: “Stop rinnovo e clausola 25mln, l’Inter è pronta”

Per il mercato estivo c'è un'occasione che si fa sempre più ghiotta e che l'Inter studia attentamente: un affare da 25mln

Per la Roma, Lorenzo Pellegrini è certamente un punto di riferimento. Con Dzeko fuori uso (per un motivo o per l'altro), il centrocampista giallorosso è sceso in campo con la fascia da capitano al braccio, dimostrando il proprio attaccamento ai colori giallorossi. Eppure, la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022 si è fermata. Non ci sono, infatti, nuovi aggiornamenti rispetto alle parole di Thiago Pinto, dg romanista, sulla questione. Parole a cui non sono seguiti fatti. E allora il futuro del centrocampista è tornato a essere in dubbio.