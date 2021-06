Odriozola scaricato da Ancelotti al Real Madrid: la verità su Inter e Milan

Non rientra nei piani dei Blancos per la prossima stagione e in Spagna continuano ad accostarlo alle due milanesi: ecco la verità

Alessandro Cosattini

Rimbalzano dalla Spagna i rumors su Alvaro Odriozola, terzino destro classe 1995 cresciuto nella Real Sociedad e di proprietà del Real Madrid. Il giocatore non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e lascerà i Blancos in estate. In Spagna lo accostano a due italiane su tutte: Inter e Milan.

Secondo Sky Sport, al momento non ci sono conferme sull’interesse dei rossoneri. I nerazzurri per la corsia destra al momento hanno altre priorità, Odriozola non è una prima scelta per le due milanesi.