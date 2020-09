Prosegue serrata la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Ivan Perisic. Hansi Flick conta molto sul giocatore e spinge affinché il club lo riscatti. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club bavarese ha messo sul piatto 12 milioni di euro, ma dall’altra parte l’Inter non accetterà nessuna offerta per meno di 15 milioni.

(Sky Sport)