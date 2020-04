Inter, pronta l’offerta per Thiago Almada? Cavallero (Velez): “Proveremo a difenderci con…”

Dall’Argentina rimbalza la notizia di una presunta offerta dell’Inter per Thiago Almada, talento classe 2001 del Velez Sarsfield. Il club nerazzurro sarebbe pronto ad offrire 25 mln per il talentino 19enne. L’emittente argentina TNT Sports ha intervistato il manager del Velez, Pablo Cavallero, che ha ammesso di aver avuto dei contatti con i nerazzurri: “Ci sono state alcune chiamate, ne abbiamo ricevute alcune da intermediari ma sono stati solo dei sondaggi. Trattativa facile o difficile? Dipende da che offerte arriveranno quando si aprirà il mercato. E qui l’incertezza è reale”.

PREZZI – “I prezzi dei giocatori possono variare un pochino. Penso che i club subiranno danni economici. Oltre alla gravità del momento e alla morte delle persone, il Coronavirus causerà problemi per l’economia. I grandi club in Europa rimarranno sempre grandi ma proveranno a speculare un po’. Dipende dal contesto o da quali esigenze un club potrà avere. Per quello che possiamo, proveremo a difenderci e cercheremo di ottenere una percentuale sulla futura rivendita”.